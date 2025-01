રાજઘાટ પર બનાવાશે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીનું સ્મારક

કેન્દ્ર સરકારે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીનું સ્મારક બનાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેમની પુત્રી શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ આ નિર્ણય માટે કેન્દ્ર સરકાર અને પીએમ મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. આ દરમિયાન તેઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા હતા. શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ પીએમ સાથેની તેમની મુલાકાતની તસવીરો ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી છે. તેમણે લખ્યું, માનનીય વડાપ્રધાનને મળ્યા. મારા બાબાનું સ્મારક બનાવવાના નિર્ણય માટે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી જી અને તેમની સરકારનો હૃદયપૂર્વક આભાર.

Called on Hon’ble PM @narendramodi ji to express thanks & gratitude from core of my heart 4 his govts’ decision 2 create a memorial 4 baba. It’s more cherished considering that we didn’t ask for it. Immensely touched by this unexpected but truly gracious gesture by PM🙏 1/2 pic.twitter.com/IRHON7r5Tk

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) January 7, 2025