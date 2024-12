દિલ્હીમાં મહિલા સન્માન યોજના પર વિવાદ, LGએ આપ્યા તપાસના આદેશ

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં અરવિંદ કેજરીવાલની મહિલા સન્માન યોજના વિવાદોમાં ફસાઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસ અને ભાજપે આ યોજના પર પહેલેથી સવાલ ઊભા કર્યા છે. દિલ્હીના અધિકારીઓએ ન્યૂઝપેપરમાં જાહેરાત જોઈને કહ્યું હતું કે દિલ્હી સરકાર આવી કોઈ યોજના નથી ચલાવી રહી. હવે દિલ્હીના ગવર્નર વીકે સકસેનાએ આ મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) દ્વારા આ યોજનામાં પાત્ર મહિલા મતદારોને 2100 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત બાદ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર (LG) સચિવાલયે આ મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. LG સચિવાલયે ડિવિઝનલ કમિશનરને આ મામલે તપાસ કરવાની સૂચના આપી છે. મુખ્ય સવાલ એ છે કે બિન-સરકારી લોકો કેવી રીતે લોકોનો વ્યક્તિગત ડેટા એકત્રિત કરી રહ્યા છે.

