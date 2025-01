બંધારણ અને રાષ્ટ્રગીતનું તામિલનાડુ વિધાનસભામાં અપમાનઃ રાજ્યપાલ  

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુમાં રાજ્યપાલ અને સ્ટાલિન સરકારની વચ્ચે ફરીથી વિવાદ શરૂ થયો છે. રાજ્યપાલ આરએન રવિએ સોમવારે વિધાનસભામાંથી વોકઆઉટ કર્યો હતો. વિધાનસભામાં તેમનું ભાષણ શરૂ થવાનું હતું, પણ રાષ્ટ્રગીત નહીં વગાડવામાં આવ્યું. ત્યાર બાદ રાજ્યપાલે વિધાનસભામાંથી વોકઆઉટ કર્યો હતો. રાજ્યપાલે ગૃહને બંધારણના કર્તવ્યની યાદ અપાવી હતી.

રાજ્યપાલ ઓફિસથી એક સોશિયલ મિડિયા X પર પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રગીત અને ભારતનું અપમાન તામિલનાડુ વિધાનસભામાં કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યપાલે એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે દેશના બંધારણ અને રાષ્ટ્રગીતનું સન્માન બંધારણના મૌલિક કર્તવ્યમાંનું એક છે. એને બધાં રાજ્યોની વિધાનસભામાં ગાવામાં આવે છે.

રાજ્યપાલની ઓફિસ તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે આજે ગૃહમાં રાજ્યપાલના આગમન વખતે તમિળ થાઈ વાજ્થુ ગાવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યપાલે ગૃહને સન્માનપૂર્વ કર્તવ્યની યાદ અપાવી હતી. બંધારણ અને રાષ્ટ્રગીત પ્રતિ આ પ્રકારના નિર્લજ્જ અનાદરને કારણે રાજ્યપાલે સંસદમાંથી વોકઆઉટ કર્યો હતો.

#BreakingNews | #TamilNadu Governor #RNRavi walks out of Assembly without reading address

He complained that National Anthem was not played after the Tamil Thai Vazhthu; he insisted the National Anthem be played, but that did not happen pic.twitter.com/omVLKTIeKW

— DD News (@DDNewslive) January 6, 2025