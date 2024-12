મણિપુર હિંસા પર CM બિરેન સિંહે માંગી માફી

મણિપુરના મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહે 3 મે, 2023થી થઈ રહેલી હિંસા માટે રાજ્યની જનતાની માફી માંગી છે. તેમણે મણિપુરની વસ્તીના તમામ વર્ગોને આગામી નવા વર્ષમાં ભૂતકાળને માફ કરવા અને ભવિષ્યમાં શાંતિ અને સંવાદિતા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવાની અપીલ કરી છે. તેમણે મંગળવારે રાજધાની ઇમ્ફાલમાં તેમના નિવાસસ્થાને સરકારના વિકાસ કાર્યો અને સિદ્ધિઓ અને આગામી વર્ષ માટેની તેની યોજનાઓ પર પ્રકાશ પાડતી વખતે આ ટિપ્પણી કરી હતી.

Held a press briefing at my Secretariat.

On the eve of a new year, I reflect on the progress we’ve made together in 2024 and the challenges we’ve overcome. As we step into 2025, I reaffirm our commitment to building a stronger, more inclusive state. pic.twitter.com/nspjCL1FaI

— N. Biren Singh (@NBirenSingh) December 31, 2024