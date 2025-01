અશ્વિને હિન્દીને રાષ્ટ્ર નહીં, સત્તાવાર ભાષા કહીને નવો વિવાદ છેડ્યો

ચેન્નઈઃ હાલમાં ક્રિકેટ જગતમાંથી સંન્યાસ લેનારા ભારતીય ક્રિકેટર રવિચંદ્રન અશ્વિને હિન્દી ભાષા પર ટિપ્પણી કર્યા પછી સોશિયલ મિડિયા પર એક મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે. તેનો એક વિડિયો સોશિયલ મિડિયા પર ઝડપથી વાઇરલ થઈ રહ્યો છે. તેણે કહ્યું હતું કે હિન્દી અમારી રાષ્ટ્રીય ભાષા નથી, બલકે સત્તાવાર ભાષા છે.

ચેન્નાઈમાં એક એન્જિનિયરિંગ કોલેજના કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતી વખતે અશ્વિને કહ્યું હતું કે હિન્દી દેશની રાષ્ટ્રભાષા નથી. અશ્વિનના આ ટિપ્પણીથી ફરી એક વાર ભાષા પર નવો વિવાદ ઊભો થયો છે અને સોશિયલ મિડિયા પર એની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. અશ્વિને વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું હતું કે શું કોઈને હિન્દીમાં પ્રશ્નો પૂછવામાં રસ છે, જેમાં કોઈએ રસ દાખવ્યો નહીં. આ પછી અશ્વિને કહ્યું હતું કે મને લાગ્યું કે મારે આ કહેવું જોઈએ. હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા નથી, તે એક સત્તાવાર ભાષા છે.

Tamil Nadu: Former off spinner Ravichandran Ashwin says, “…I thought I’d say it all. It’s (Hindi) not our national language; It’s an official language. Okay, anyway”

