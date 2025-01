રેલવે બ્રિજ માટે ફ્લેટ સ્ટીલનો પુરવઠો પૂરો પાડ્યો આર્સેલર મિત્તલે

હઝીરાઃ આર્સેલર મિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ ઇન્ડિયા (AM/NS India)નો હજીરા સ્થિત ફ્લેગશિપ પ્લાન્ટ એન્જિનિયરિગની અજાયબી ગણાતા અંજી ખાડ બ્રિજના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અદા કરી ગર્વ અનુભવે છે, જ્યાં રેલવે દ્વારા તાજેતરમાં જ પ્રથમ લોડેડ ટ્રેનનો ટ્રાયલ રન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતના પ્રથમ અને એકમાત્ર કેબલ-સ્ટેયડ રેલ બ્રિજ માટે 100 ટકા ફ્લેટ સ્ટીલ (7000 મેટ્રિક ટન)નો પુરવઠો પૂરો પાડ્યો છે, જેમાં મહત્તમ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરીને નિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઉધમપુર-શ્રીનગર-બારામુલ્લા રેલ લિંક (USBRL)ના કટરા અને રિયાસી વિભાગને જોડતો, અંજી ખાડ બ્રિજ – એક ભારતીય બહુરાષ્ટ્રીય એન્જિનિયરિંગ અને બાંધકામ કંપની દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવ્યો છે, જે નવીનતા અને અનુકૂલનક્ષમતાનું પરિણામ છે.

દેશના ઉત્તરીય ભાગ કે જ્યાં પ્રખ્યાત ચેનાબ નદી ભૂ-પ્રદેશમાંથી પસાર થાય છે, ત્યાં એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રની અજાયબી સમાન અંજી ખાડ બ્રિજ દેશમાં નિર્માણ થઈ રહેલા અદભુત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને જ એકમાત્ર વ્યાખ્યાયિત નથી કરતું, પરંતુ PM નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કલ્પના કરાયેલા ‘વિકસિત ભારત’ તરફના માર્ગને પણ રેખાંકિત કરે છે.

કેન્દ્રીય રેલ મંત્રીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર આ સફળ ટ્રાયલ રનનો હાલમાં જ એક વિડિયો શેર કર્યો હતો.

First loaded train trial run through USBRL tunnel no. 1 and Anji Khad cable bridge.

📍J&K pic.twitter.com/kL5RTU9TMQ

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 28, 2024