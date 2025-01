જામનગરમાં કર્મચારીઓને સંબોધતા શું કહ્યુ અનંત અંબાણીએ?

જામનગર: રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર અનંત અંબાણીએ જામનગર રિફાઈનરીના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર કર્મચારીઓ અને પરિવારના સભ્યોને સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે દાદા ધીરુભાઈ અંબાણીએ જામનગરમાં વિશ્વની ટોચની રિફાઈનરી બનાવવાનું સપનું જોયું હતું. અનંત અંબાણીએ પોતાના સંબોધનમાં પશુ-પક્ષીઓ અને વનતારા પ્રત્યેના પ્રેમ વિશે પણ વાત કરી હતી. જામનગરને લઈને પિતાનું સ્વપ્ન પૂરું કરવાનું વચન આપ્યું. અનંત અંબાણી ઉપરાંત મુકેશ અંબાણી, નીતા અંબાણી, આકાશ અંબાણી અને ઈશા અંબાણીએ પણ આ કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો હતો.

વનતારા એ રિલાયન્સની ‘વી કેર’ ફિલોસોફીનું જીવંત ઉદાહરણ છે

Shri Anant Ambani, Director, Reliance Industries Limited talks about his love for animals and Vantara. He promises to fulfill his fathers dreams about Jamnagar while addressing employees in Jamnagar on the occasion of celebrating 25 years of Jamnagar refinery pic.twitter.com/44FNUkg43p

