અઝરબૈજાનથી રશિયા જઈ રહેલી ફ્લાઈટ ક્રેશ, 42 ના મોત

અઝરબૈજાનથી રશિયા જઈ રહેલી ફ્લાઈટ કઝાકિસ્તાનમાં ક્રેશ થઈ ગઈ છે. ફ્લાઈટમાં 67 લોકો સવાર હતા. કઝાકિસ્તાનના ઈમરજન્સી મંત્રાલયનું કહેવું છે કે આ દુર્ઘટનામાં 42 લોકોના મોત થવાની આશંકા છે. મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં પુષ્ટિ કરી છે કે પાંચ ક્રૂ સભ્યો સહિત પ્લેનમાં 67 લોકો સવાર હતા. આ અકસ્માતમાં 25 લોકોનો આબાદ બચાવ થયો છે.

વિમાન અઝરબૈજાનના બાકુથી રશિયાના ચેચન્યાની રાજધાની ગ્રોઝની જઈ રહ્યું હતું. પક્ષીઓના ટોળા સાથે અથડાયા બાદ વિમાનને નુકસાન થયું હતું. આ અકસ્માત રનવે પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાના પ્રયાસ દરમિયાન થયો હતો.

These pictures from the Azerbaijan Airlines plane crash in Kazakhstan show the aftermath of the incident. The plane could be seen broken into two parts. #Kazakhstan #Aktau #PlaneCrash #Azerbaijan pic.twitter.com/W9kKmaDTYp

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) December 25, 2024