મુસ્લિમ વિસ્તારમાંથી મળી આવ્યું 44 વર્ષ જૂનું શિવ મંદિર

મુરાદાબાદઃ સંભલ, વારાણસી, બુલંદશહર પછી હવે મુરાદાબાદમાં 44 વર્ષથી બંધ ગૌરી શંકર મંદિર મળ્યું છે. નગર નિગમની ટીમે ગર્ભગૃહનું ખોદકામ કર્યું તો શિવ પરિવાર, દુર્ગા, શિવલિંગ, મા કાલીની મૂર્તિઓ ખંડિત હાલતમાં મળી આવી હતી.

વર્ષ 1980માં આ મંદિરની આસપાસ ઘણી મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ વસતિ હતી, પરંતુ હિન્દુ-મુસ્લિમ રમખાણો પછી હિન્દુ પરિવાર અહીંથી પલાયન કરી ગયા હતા. એ વખતથી મંદિર બંધ હતું અને ધીમે-ધીમે એ ખંડેરમાં ફેરવાઈ ગયું હતું.

એવો આરોપ છે કે 1980નાં રમખાણોમાં પૂજારીની હત્યા થયા બાદ આ મંદિરને બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું અને તેના બંને દરવાજા ઈંટોથી તોડી દેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે હવે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમે ગર્ભગૃહનું ખોદકામ કર્યું ત્યારે શિવલિંગ અને અનેક તૂટેલી મૂર્તિઓ કાટમાળ નીચે દટાયેલી મળી આવી હતી, જેને બહાર કાઢવામાં આવી છે. મંદિરની સફાઈ કર્યા બાદ તેમાં મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવશે.

મુરાદાબાદમાં 44 વર્ષથી બંધ રહેલા ગૌરી શંકર મંદિરમાંથી નંદી, ગણેશ, કાર્તિકેય અને ભગવાન હનુમાનની ખંડિત મૂર્તિઓ મળી આવી છે. આ મંદિર લાંબા સમયથી બંધ હતું, તેથી જાળવણીના અભાવે તેની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. હવે તેને પૂજા માટે યોગ્ય બનાવવા માટે તેને સાફ કરીને તેનું કલરકામ કરવામાં આવશે. પૂજારીના પૌત્રે એક અઠવાડિયા પહેલાં મુરાદાબાદના DMને એક અરજી આપી હતી, જેમાં મંદિરને ફરીથી ખોલવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

One more Shiv Temple in Moradabad 🔱

Excavation has begun at the Gaurishankar temple in Moradabad. The excavation, initiated by the district administration, uncovered idols of Lord Ganesha, Lord Shankar, and Nandi Maharaj. The excavation follows a complaint filed by a family… pic.twitter.com/DfchSgNK2K

— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) December 30, 2024