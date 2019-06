ભારતીય ટીમ વર્લ્ડ કપમાં તેની પહેલી મેચ પાંચ જૂને સાઉધમ્પ્ટનમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમવાની છે. તે પૂર્વે હાલ ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓ સખત પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. મધ્યમ ઝડપી બોલર હાર્દિક પંડ્યા અને લેગસ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચાહલને અહીં બોલિંગ પ્રેક્ટિસ કરતા જોઈ શકાય છે…

Pace and spin in tandem in the nets 💪💪#TeamIndia pic.twitter.com/UUKTPwvV7H

— BCCI (@BCCI) June 1, 2019