આ ડાયરેક્ટ થ્રોએ ભારતને જીતતાં અટકાવ્યું…

માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફર્ડમાં 10 જુલાઈ, બુધવારે રમાઈ ગયેલી આઈસીસી વર્લ્ડ-કપ 2019ની પહેલી સેમી ફાઈનલમાં ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 18-રનથી હારી ગયું. રવિન્દ્ર જાડેજા (77) અને મહેન્દ્ર સિંહ ધોની (50)ની જોડીએ 100 રનની ભાગીદારી કરીને ભારતને જીતની સ્થિતિમાં મૂક્યું હતું, પણ આખરે ધોની રનઆઉટ થતાં ભારતની જીતની આશા પડી ભાંગી હતી. માર્ટિન ગપ્ટીલે શોર્ટ ફાઈન લેગ સ્થાનેથી કીપરના છેડે થ્રો કરતાં ધોની રનઆઉટ થયો હતો. આ વિકેટ પડતાં જ ભારતના હાથમાંથી મેચ સરકી ગઈ.

WHAT A MOMENT OF BRILLIANCE!

Martin Guptill was 🔛🎯 to run out MS Dhoni and help send New Zealand to their second consecutive @cricketworldcup final! #CWC19 pic.twitter.com/i84pTIrYbk

— ICC (@ICC) July 10, 2019