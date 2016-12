અટલબિહારી વાજપેયી- ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન

જન્મ તારીખ-25 ડિસેમ્બર,1924

જન્મ સ્થળ-ગ્વાલિયર,મધ્યપ્રદેશ

જનસંઘમાંથી વર્તમાન ભાજપનો ઉદય થયો. 6ઠી એપ્રિલ, 1980નાં રોજ અસ્તિત્વમાં આવેલ ભાજપને પોતાની સ્થાપના બાદ છેક 1986માં વાજપેયી સૌ પ્રથમ ગેરકોંગ્રેસી વડાપ્રધાન બન્યા હતા. જોકે માત્ર 13 દિવસમાં સરકાર પડી ભાંગી હતી. ત્યારબાદ 1998 થી 2004 સુધી વડાપ્રધાન પદ રહ્યાં. 10 વખત લોકસભામાં આને બે વખત રાજ્યસભામા ચૂંટાયેલા વાજપેયી રાજકારણી કરતાં રાજનીતિજ્ઞ તરીકે વધુ જાણીતા બન્યા. 25 ડિસેમ્બર,2014માં તેમને ભારત રત્ન થી નવાજવામાં આવ્યા.જ્યારે 25 ડિસેમ્બર,2015થી તેમનાં જન્મદિવસને ગુડ ગવર્નસ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

ગ્વાલિયર-મધ્ય પ્રદેશમાં કૃષ્ણ બિહારી વાજપેયીને ત્યાં જન્મેલા અટલ બિહારી વાજપેયી કવિ હૃદય ધરાવતાં વ્યક્તિત્વ હતાં અને આ કવિ હૃદય તેમને વારસામાં તેમના પિતાથી મળ્યુ હતું, કારણ કે કૃષ્ણ બિહારી વાજપેયી પણ અધ્યાપક અને કવિ હતાં.