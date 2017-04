ફિલ્મોમાં તમે જોયું હશે કે બાળ હીરો સ્વપ્નભરી આંખે કેટલાંક લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવાની માતાપિતા સમક્ષ વાત કરતાં હોય અને જેમ જેમ ફિલ્મ ચાલે તેમ તેમ સ્ટોરી ક્યાંય ફંટાય… પણ ભાવિન તુરખીયા અને દિવ્યાંક તુરખીયા નામના આ બે ટીનએજર માટે તો એવું છે કે એકવીસ પાર કરતાં કરતાં તો દુનિયા નોંધ લઇ લે તેવું કરી બતાવ્યું. ટેલેન્ટ એ નથી કે દુનિયાએ તેમને સફળ માન્યાં, એ છે કે ટેલેન્ટે તેમને સફળ બનાવ્યાં… આ વાતની પ્રતીતિ તુરખીયાબંધુ વિશે જાણીએ એટલે થઈ જાય…

આમ છવાયાં બિઝનેસ વર્લ્ડમાં ચર્ચાને ચોરે

કોમ્પ્યૂટરની દુનિયાના આ યંગબોયઝની રોચક સફળતાની સીડી તેમને ઇન્ટરનેટ અને ટેક બિઝનેસના એવા શિખરે લઇ ગઇ છે જ્યાં તેમની સંપત્તિ 1.4 બિલિયન અમેરિકન ડોલરથી વધુના આંકડે પહોંચી છે. 2016માં જ્યારે તેમની મીડિયા.નેટ કંપની મેતિનો-ચાઇનીઝ કોન્સોર્ટિયમે 900 મિલિયન ડૉલરના કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનથી ખરીદી ત્યારે સૌની આંખો ચાર થઈ ગઇ અને આ ભાઈઓ સેન્ટ્રલ સ્ટેજ પર છવાઇ ગયાં.

આ તો હતી આ બંને ભાઇઓની ટેલેન્ટ તરફ આંગળી ચીંધવાની વાત… હવે જાણો આ પ્રતિભાશાળી ભાઈઓના કામકાજને… તુરખીયાભાઈઓએ તેમના વિદ્યાર્થી જીવનમાં જ પ્રથમ કંપનીની સ્થાપના કરી લીધી હતી. કંપનીઓ માટે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ અને નેટવર્કિંગ કન્સલટિંગ અને તેમના માટે વેબસાઇટ બનાવી આપતાં. તેમના એ પ્રથમ સાહસનું નામ Directi અને સ્થાપી 1998માં. ભાવિન ત્યારે 19નો અને દિવ્યાંક 16નો હતો.

ગ્લોબલ પ્રેઝન્સનું હતું વિઝન

ભારતમાં ત્યારે આ ફિલ્ડ સમજોને કે ભૂખ્યુંતરસ્યું હતું, જેને આ ભાઇઓના કોમ્પ્યૂટર કૌશલ્યએ સંતોષ્યું. પહેલાં ક્વાર્ટરમાં જ કંપનીની સ્થાપના માટે પિતા પાસેથી લીધેલી 25,000ની લોન પરત કરવા સાથે કંપનીના નામે મિલકત પણ થઈ ગઇ હતી. દેશમાં જ નહીં આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક પર તેમણે ઓર્ડર મેળવ્યાં. પહેલી જ આકર્ષક સફળતાથી ધરાઇને બેસી રહેવાના બદલે પોતાના ગ્લોબલ વિઝન સાથે આગળ વધવા માગતાં ભાવિન અને દિવ્યાંકે શરુ કરેલી સફર એક પછી એક લક્ષ્ય પાર પાડતાં 2016 સુધીમાં, 37 અને 34 વર્ષને ઉંબરે ઊભાં રહેવા સુધીમાં સાચે જ ગ્લોબલ ગ્લોરીમાં રિફ્લેક્ટ પણ થયાં. તેમણે 2000થી લઇ 2014 સુધીમાં BigRock, ResellerClub, LogicBoxes and WebhostingInfo કંપની સ્થાપવા ઉપરાંત આ ચાર પોર્ટફોલિયો કંપનીઝને એન્ડ્યુરન્સ ગ્રુપને 160 મિલિયન ડોલરમાં વેચી પણ ચૂક્યાં હતા.

સફળતાનો પાયાનો પથ્થર ઘડાયો વાંચનપ્રેમથી…

મૂળ ગુજરાતના પણ માતાપિતા પહેલેથી મુંબઇમાં સ્થાયી થઈ ગયેલાં એટલે ભાવિન અને દિવ્યાંક મુંબઇગરા ગુજરાતી કહી શકાય. જોકે ગુજરાતી લોહીમાં હોય એવા ધંધાધાપાની સૂઝસમઝ તેમને ઘરઆંગણે જ મળી. તેમના પિતા મહેન્દ્ર તુરખીયા વ્યવસાયે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એટલે પૈ-પૈસાનો હિસાબ- મેનેજમેન્ટનું ડીએનએ મળી ગયું. ભાવિન 1979માં અને દિવ્યાંક 1982માં મુંબઇમાં જ જન્મ્યાં, ઉછર્યાં અને ભણ્યાં. અહીં ભણ્યાં શબ્દ પર તમે મૂકી શકો એટલું વજન મૂકો કારણ કે આ બંને ભાઇઓ ‘પઢતાં પંડિત હોય’નું જીવતુંજાગતું ઉદાહરણ છે.

પિતાનો વાંચનપ્રેમ એવો કે સુખસુવિધાના સાધનો કરતાંય બાળકો માટે વિવિધ વિષયના પુસ્તકો જેમાં આત્મકથાઓ અને આત્મચરિત્રાત્મક પુસ્તકોનો સમાવેશ થતો તે લાવતાં જ રહેતાં. તેમના ઘરમાં વિશાળ લાયબ્રેરી જ બની હતી. પુસ્તકોથી શ્રેષ્ઠ કોઇ મિત્ર નથી એમ આજના જમાનામાં કોઇ કહે તો કદાચ ઠેકડી ઉડે પણ ભાવિન-દિવ્યાંકની બંધુબેલડી આ વાત કેટલી સાચી છે તેનો મહિમા ક્યારેય નથી ભૂલતાં. ભાવિન કહે છે, નવાંનવાં વેપાર શરુ કરવાના જેટલાં પુસ્તકો વાંચ્યાં તેમાંથી બાળપણથી જ એક વાત પાકાપાયે થઇ ગઇ હતી કે જે કામમાં લક્ષ્ય સાથે સખત મહેનત કરવામાં આવે તે મળે જ છે. અમારા કોઇ સીધેસીધા મેન્ટર્સ નથી,પણ આ પુસ્તકો જ છે જેની પ્રેરણા લીધી છે. ઉપરાંત અમે એકબીજાનાં વિચાર-કાર્યોને મોકળાશથી પ્રતિધ્વનિ આપીએ છીએ. અમને પરિવાર તેમ જ અન્યોમાંથી હંમેશા સપોર્ટ રહ્યો તે માટે આભારની લાગણી છે. અમે નાનાં હતાં ત્યારે સ્કૂલ જવા પબ્લિક બસનો ઉપયોગ કરતાં કારણ કે માતાપિતા બૂક ખરીદવા પૈસા બચાવતાં. એ જે જ્ઞાન મળ્યું છે તે હંમેશા ઉપયોગી બન્યું છે.

કોમ્પ્યૂટર્સ લવ બન્યો પેશન….

ભાવિન અને દિવ્યાંક બાંદરાની આર્ય વિદ્યામંદિર શાળાએથી છૂટીને ઘેર જવાની સ્કૂલ બસ લગભગ ચૂકી જ જતાં અને તેનું કારણ હતું કોમ્પ્યૂટર. 80નો દાયકો જેણે જોયો છે એ જાણે છે કે આ સમયમાં આ શબ્દ જાદૂઇ હતો. એ સમયે જેવા હતાં તેવા કોમ્પ્યૂટર પણ એવા સરળતાંથી મળતાંય નહીં અને ખરીદવા અમુક લોકોને જ પોસાય તેમ હતું. એટલે આ ભાઇઓ શાળાના કોમ્પ્યૂટર પર હાથ અજમાવવા શાળાની બસ જતી કરતાં. લીલા કલરની ફલોપી ડિસ્ક જોઇને જ બંનેની નર્વસીસ્ટમમાં વીજળી દોડવા લાગતી... આ વીજળીનો ચમકાર જ તેમના સાહસનો મૂળાધાર બનવાનો હતો. આ સમયથી કોમ્પ્યૂટર સાથે જોડાયેલો નાતો જીવનભરનો સાથીસંગાથી બની રહ્યો. એણે જ તેમને એટલું બધું આપ્યું કે આજે દુનિયા આ ભાઇઓને કોમ્પ્યૂટર વિઝાર્ડ તરીકે આદરસન્માનથી જુએ છે.

માન્યતાઓનો ચીલો ચાતરવાની હિંમત દાખવી

એક મઝાની વાત કહું તો… જેને કોમ્પ્યૂટર વિઝાર્ડ માનવામાં આવે છે તેવી આ બંધુબેલડીની શૈક્ષણિક લાયકાત કોમ્પ્યૂટર સાયન્સ કે એન્જીનિયરિંગની માની લઇએ તો ખોટાં પડીએ. ભાવિન મુંબઇની રુપારેલ કોલેજમાં ભણતાં ભણતાં જ સમજી ગયો કે અહીં જે ભણાવાય છે તેનાથી ક્યાંય વધુ નૉલેજ તે ધરાવે છે. સમજાતાં જ તેણે ડ્રોપ આઉટનો નિર્ણય લીધો. જોકે માતાપિતાના ડિગ્રી મેળવવાના આગ્રહથી સિડનહામ કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇકોનોમિક્સમાં પ્રવેશ લીધો. ભાવિન આ ભણતો પણ રહ્યો અને કંપની કન્સલટિંગ પણ ચાલુ જ રાખ્યું.

મોજમસ્તી અને ફ્રેન્ઝિંગની ઉમરમાં લગનથી મચી પડવું કહેવા જેવું સહેલું કામ નથી. પણ ઉત્સાહથી મંડ્યા રહી જે કામ હાથ પર હોય તેમાં એક્સલેન્સ પર પહોંચવું તે ભાવિન અને દિવ્યાંક માટે મસ્ટ થિંગ છે. પોતાના કામકાજ દરમિયાન પણ સતત નવી નવી ટેકનોલોજીથી જાણકાર રહેવાનું પણ ભૂલ્યાં નહીં અને જ્યાં અટકતાં ત્યાં પોતાના સંશોધનોથી નવી ટેકનોલોજીનો આવિષ્કાર કરતાં ગયાં અને ઉપરાછાપરી નવા વેન્ચર આવતાં રહ્યાં.

અને પ્રસારી વૈશ્વિક ફલક પર પાંખ…

એકસમય એવો આવ્યો જ્યારે તેમને દેશનું ફલક નાનું પડવા લાગ્યું. 2010માં દિવ્યાંકે મીડિયા નેટની સ્થાપના કરી જેમાં ઓનલાઇન એડવર્ટાઇઝિંગ સ્પેસ બિઝનેસ ફોક્સ કર્યું અને યુએસ માર્કેટ ટાર્ગેટ કર્યું. ત્યારે લીગલાઇઝ અને બેન્કિંગ મેટરને ધ્યાને લઇ ભારતમાંથી ધંધો ખસેડી દુબાઇ લઇ ગયાં. દુબાઇમાં ઘર ખરીદ્યું અને દુનિયા સાથે કનેક્ટ થયાં. હવે તો તેમણે દુબાઇ ઉપરાંત અમેરિકાના સાન ફ્રાન્સિસ્કો, લોસ એન્જલ્સ, વેનકુંવર અને યુકેના લંડન જેવા શહેરોમાં પણ મિલકત વસાવી લીધી છે. જે મોટેભાગે દિવ્યાંક સંભાળે છે અને અન્યત્ર ભાવિન સંભાળે છે.

જીવનના અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ એવા જ રેકોર્ડ બ્રેકર

અબજો કમાય છે એટલે રુપિયામાં જ રચ્યાંપચ્યાં છે અને જીવનની વિવિધતા માણતાં નથી એવું પણ આ ભાઇઓ માટે નથી. બંનેનો કોમનપ્રેમ-પ્રથમપ્રેમ કોમ્પ્યૂટર છે. ઉપરાંત સ્પોર્ટમાં પણ ખૂબ રસ છે. દિવ્યાંક તો પાઇલટ પણ છે. તમને યાદ અપાવું કે ગૂગલના એક્ઝિક્યૂટિવ એલન યુસ્ટેસે સ્કાઇ ડાઇવિંગનો રેકોર્ડ બનાવેલો, તેને જે યુવકે બે દિવસમાં જ તોડી નાંખ્યો એ જ આ આપણો ગુજરાતી છોકરો દિવ્યાંક. આકાશની ઉચ્ચતમ ક્ષિતિજે પહોંચવાનો દિવ્યાંકનો રેકોર્ડ નોંધાયો છે 1,51,822 ફીટ, એટલે કે 46.2753 કિલોમીટરની ઊંચાઇએથી દિવ્યાંકે ડાઇવ મારી હતી. તોડવો હોય તો વિચારજો… દિવ્યાંકના આ વાક્યમાં પડઘાતો યુવામિજાજ જુઓઃ ‘જાણે હું પૃથ્વીની ધાર પરથી ભારતને, દુનિયાને જોતો હતો. ઘણું સુંદર હતું એ નિહાળવું.’ આ રેકોર્ડ સ્થાપવા સાથે તે પ્રથમ ભારતીય બની ગયો છે જે લગભગ સ્પેસને અડીને આવવા જેટલી ઊંચાઇએ પહોંચ્યો હોય.

સિરિયલ ટેક એન્તોરપ્રિન્યૉર

ભાવિન-દિવ્યાંકની ખ્યાતિ સિરિયલ ટેક એન્તોરપ્રિન્યૉરની થઈ ગઇ છે. ફ્લેગશિપ Directi ની છત્રછાયામાં 11 બિઝનેસ યુનિટની સ્થાપના તેમના નામે બોલે છે. જેમાં Ringo, Flock, Zeta, Radix, Media.net, Skenzo and Codechef ના નામથી આજના જમાનાનો કોઇપણ નેટિઝન અજાણ નહીં હોય. તેમનો બિઝનેસ 10 ઓફિસોમાં પથરાયો છે, જેમાં 1500થી વધુ કર્મચારીઓ છે, 9 મિલિયન કરતાં વધુ ગ્રાહક છે. તેમની રેવન્યૂ 300 મિલિયન ડૉલર કરતાં વધુ અંકાય છે અને ગ્રુપ વેલ્યૂ 1.4 બિલિયનની માનવામાં આવે છે. આ બધુંરાતોરાત લાગે એવું તો ખરું જ, સાથે જ બંને ભાઈઓની અચ્છી વેપારી સૂઝબૂઝ, ટેકનોલોજીનું ઊંડાણભર્યું જ્ઞાન, સર્વિસ ઓફરિંગમાં માર્કેટ લીડર બની માર્કેટને ટ્રેન્ડ કરવાની અદભૂત ક્ષમતા પણ તેના મૂળસ્થાને બિરાજે છે. સાચી ટેલેન્ટ અહીં જ છે.

અક્ષરજ્ઞાની જ નહીં, કલમકાર પણ…

ભાવિન સારો વાચક છે તેમ લેખક પણ છે. તેણે કેટલાક નોંધપાત્ર કહેવાય તેવા ટેકનોલૉજી અને ઇ-કોમર્સ ટ્રેન્ડના પેપર્સ લખ્યાં છે. વિશ્વની ખ્યાતિપ્રાપ્ત સંસ્થાઓમાં સેમિનારમાં વ્યાખ્યાતા બન્યો છે. ઇન્ટરનેટ એડવર્ટાઇઝિંગથી માંડીને સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસીસ્ટમ માટે સોલ્યૂશન આપ્યાં છે. અફકોર્સ કારકિર્દીની સફરમાં ગણમાન્ય એવોર્ડઝ પણ મેળવ્યાં છે.

માતાપિતાએ સીંચેલા સંસ્કારે આજે પણ બંને ભાઈઓ સરળ જીવનશૈલી ધરાવે છે. અપાર સંપત્તિ છતાં ભેગાં થાય ત્યારે એક જ રુમ શેર કરે છે અને એવી કોઇ વાત નથી જે આ બેલડીને જુદી પાડતી હોય. ભાવિન વત્તા દિવ્યાંક એમ જ ગણતરી કરવી પડે એવું મજબૂત બોન્ડિંગ બંને વચ્ચે આજે પણ છે.

પોતાની તરફ જોવાનો અને દુનિયાને જોવાના દ્રષ્ટિકોણ વિશે ભાવિન કહે છેઃ : When we were kids, dad often said that you can do anything that you set your mind to. That has really been the one insight that has defined everything that both of us have done or will do.

ભવિષ્ય શબ્દ સાથે દિવ્યાંકનો અભિપ્રાય મળે છે તે જુઓઃ Technology. It is continuing to change everything around us and the pace of change is becoming faster. It won’t be a single big idea. We will see waves of changes.

ભોમિયા વિના માટે ભમવાતા ડુંગરાને જંગલની કુંજકુંજ જોવી હતી… આ પ્રસિદ્ધ પંક્તિઓ તુરખીયા ભાઇઓએ કદાચ વાંચીય હોય કારણ કે છે બંને વાંચનના રસિયા… એવા જ આ બંને યુવાનોની આંખોમાં સ્વપ્ન હજુ બાકી છે અને એઝ યુઝવલ… ગ્લોબલ પણ ખરાં જઃ On my bucket list… So much. Go see the Northern lights, visit Machu Picchu, attend the carnival in Brazil. The longest vacation I took.

કિશોરાવસ્થાથી લઇ યુવાવસ્થાના બે દાયકામાં જ મલ્ટીપલ કંપનીના માલિક, દુનિયાના જાણીતાં શહેરોમાં પ્રોપર્ટી, દુનિયાના ટોચના સો ધનવાનોની યાદીમાં સ્થાન, અને અન્ય ઘણી ઉપલબ્ધિઓની નોંધ સાથે તુરખીયાબંધુ અંબાણી અને ટાટાના નામ જેવા જ પોપ્યુલર પણ બન્યાં છે એ સાચે જ આ ભાઇઓની ટેલેન્ટને નમસ્કાર કરાવે એવું છે.

