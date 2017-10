કોહલી પર આરોપ મૂકનાર કમાલ ખાનને માથે માછલાં ધોવાયા

મુંબઈ – ભારતીય ક્રિકેટ કન્ટ્રોલ બોર્ડે આ મહિને ભારતના પ્રવાસે આવી રહેલી ન્યૂ ઝીલેન્ડની ટીમ સામેની વન-ડે મેચોની સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની ઘોષણા કરી દીધી છે અને એમાંથી પસંદગીકારોએ ફરીવાર યુવરાજ સિંહ તથા સુરેશ રૈનાને બાકાત રાખ્યા છે.

ભારત અને ન્યૂ ઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ વન-ડે મેચોની સિરીઝ આવતી ૨૨ ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે.

પસંદગીકારોએ ટીમમાંથી બેટ્સમેન લોકેસ રાહુલને પણ બાકાત રાખ્યો છે જ્યારે વિકેટકીપર બેટ્સમેન દિનેશ કાર્તિકને સામેલ કર્યો છે.

મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન સુરેશ રૈના છેલ્લે આ વર્ષના આરંભમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે T20I સિરીઝમાં રમ્યો હતો જ્યારે અનુભવી યુવરાજ સિંહ છેલ્લે ભારતીય ટીમ કેરેબિયન ટાપુઓના પ્રવાસે ગઈ હતી ત્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમ્યો હતો.

આ બંને ખેલાડીને ફિટનેસને લગતી કોઈક સમસ્યા હોવાથી એમને ટીમમાં સામેલ કરાતા નથી એવી અગાઉ ચર્ચા હતી.

આ બંનેની બાકાતીથી બોલીવૂડ અભિનેતા, નિર્માતા અને સમીક્ષક કમાલ આર. ખાનને એમના ટ્વિટર પેજ પર રોષ વ્યક્ત કર્યો છે અને કેપ્ટન વિરાટ કોહલી પર આરોપ મૂક્યો છે કે તે યુવરાજ અને રૈનાની કારકિર્દીને ખતમ કરી રહ્યો છે.

KRK તરીકે જાણીતો કમાલ ખાન ટ્વિટર પર ઘણાયની ટીકા કરવા માટે જાણીતો છે. એણે યુવરાજ અને રૈનાને સલાહ આપી છે કે એ બંનેએ હવે કોમેન્ટરી આપવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.

કમાલ ખાને પોતાના ટ્વિટર પર મૂકેલી ટ્વીટ નીચે મુજબ છે:

Bechare @YUVSTRONG12 n @ImRaina Ko, Finally @imVkohli Ne Hamesha Ke Liye Ghar Par Baitha Hi Diya hai! Koi Nahi Bhai commentary Karlo! — KRK (@kamaalrkhan) October 14, 2017

કમાલ ખાનની ટ્વીટથી ભડકેલા લોકોએ કરેલી આ ટ્વીટ્સ:

Ab aap cricket mein bhi ghusoge

Hadd hai yaar berozgaari kee — VIRAT (@IAmVirat183) October 14, 2017

But Why you jealous I don’t know.

What I think virat achieved that thing what you can Never imagine in ur life.

Lol — Prince Krishna Veer (@Kamalkdaiya66) October 14, 2017

Yes this guy is showing his stupidity in all walks of life now !!! — tambrahm (@adityaghatty) October 14, 2017

Kar lenge bhai wo apna… tere jese negative tweets nahi karenge wo — Moh!t Thakkar (@mitpopat) October 14, 2017

Abey tu khud toh koi kaam karle ghar baithe baithe tweet karta rehta hai bas — Ayush arora (@Ayush0405) October 15, 2017