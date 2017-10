ભારતીય હોકી ટીમ બની એશિયા કપ ચેમ્પિયન

ઢાકા – ભારતના સિનિયર પુરુષોની હોકી ટીમે આજે અહીં રમાયેલી ફાઈનલ મેચમાં મલેશિયાને ૨-૧થી હરાવીને એશિયા કપ હોકી સ્પર્ધા જીતી લીધી છે.

આમ, ભારતીય ટીમ સમગ્ર સ્પર્ધામાં પરાજયવિહોણી રહી છે.

રાઉન્ડ રોબીન લીગમાં મલેશિયાને હરાવી ચૂકી હોવાથી ભારતીય ટીમ આજની ફાઈનલ જીતીને ટ્રોફી હાંસલ કરવા માટે પહેલેથી જ ફેવરિટ હતી.

ભારત બે ગોલ કરનાર ખેલાડી છે – રમનદીપ સિંહ અને લલિત ઉપાધ્યાય. રમનદીપે ત્રીજી મિનિટે ગોલ કર્યો હતો જ્યારે ઉપાધ્યાયે ૨૯મી મિનિટે ટીમનો બીજો ગોલ કર્યો હતો. મલેશિયાનો એકમાત્ર ગોલ ૫૦મી મિનિટે શરીલ સાબાહે કર્યો હતો.

ભારતે આ ત્રીજી વાર એશિયા કપ હોકી સ્પર્ધા જીતી છે.

ભારતના ગોલકીપર આકાશ ચિકટેને સ્પર્ધાનો બેસ્ટ ગોલકીપરનો એવોર્ડ આવ્યો છે.

#ICYMI: @ramandeep_31's splendid finish to open the scoring in this grand finale!#INDvMAS #HeroAsiaCup pic.twitter.com/bKX54ZXRo4

— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 22, 2017