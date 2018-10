ભારતીય હવાઈ દળ આજે ઊજવી રહ્યું છે એનો 86મો સ્થાપનાદિવસ

નવી દિલ્હી – ભારતીય હવાઈ દળનો આજે 86મો સ્થાપનાદિવસ છે. હવાઈ દળની સ્થાપના 1932માં કરવામાં આવી હતી. બ્રિટિશ રાજ વખતે એનું નામ રોયલ ઈન્ડિયન એરફોર્સ હતું. 1950માં બદલીને તે ઈન્ડિયન એરફોર્સ કરાયું હતું.

હવાઈ દળને આજે સવારે જ અભિનંદન આપનાર પ્રથમ લોકોમાં સંરક્ષણ પ્રધાન નિર્મલા સીતારામનનો સમાવેશ થાય છે. એમણે ટ્વીટ કરીને ભારતીય હવાઈ દળના જવાનોના શૌર્યને બિરદાવ્યું છે.

Greetings on #AirForceDay .

नभः स्पृशं दीप्तम् (Touch the Sky with Glory).

Wishing @IAF_MCC , Chief of Air Staff Air Marshal BS Dhanoa, PVSM, AVSM, YSM, VM, ADC and all officers and air warriors on this day. You are inheritors of a great history and you do us proud.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 8, 2018