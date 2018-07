લોકસભામાં સરપ્રાઈઝઃ રાહુલ ગાંધી પીએમ મોદી પાસે જઈને એમને ભેટ્યા

નવી દિલ્હી – કેન્દ્ર સરકાર સામે અવિશ્વાસના પ્રસ્તાવ વખતે આજે લોકસભામાં યોજવામાં આવેલી ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસના પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીના સંબોધન વખતે થોડીક અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી. રાહુલે પહેલા પોતાના સંબોધનમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને એમની સરકાર પર જોરદાર શાબ્દિક પ્રહારો કર્યા હતા. ત્યારબાદ પોતાના ભાષણના અંતે એ ચાલીને વડા પ્રધાન પાસે ગયા હતા અને એમને ભેટ્યા હતા. એ પછી એમણે પક્ષના એક સાથી તરફ જોઈને આંખ મિંચકારી હતી. આવા દ્રશ્યો અગાઉ ક્યારેય જોવા મળ્યા નહોતા.

રાહુલે એમના ભાષણના અંતમાં કહ્યું હતું કે, હું કોઈને ધિક્કારતો નથી કે મને તમારી ઉપર પણ કોઈ ગુસ્સો નથી. તમે ભલે મને ધિક્કારો, તમારે મન હું ભલે પપ્પુ હોઈશ, પણ મને તો તમારી પ્રત્યે લાગણી છે અને આદર છે, કારણ કે હું કોંગ્રેસી છું.

આટલું બોલીને એ ચાલીને શાસક પક્ષની બેન્ચીસ તરફ ગયા હતા અને પીએમ મોદીને ભેટ્યા હતા. મોદીને પણ એનાથી આશ્ચર્ય થયું હતું.

જોકે મોદીએ રાહુલને પાછા બોલાવ્યા હતા અને એમની સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા અને એમની પીઠ થાબડી હતી. ત્યારબાદ બંનેએ કંઈક વાતચીત કરી હતી.

#WATCH Rahul Gandhi walked up to PM Narendra Modi in Lok Sabha and gave him a hug, earlier today #NoConfidenceMotion pic.twitter.com/fTgyjE2LTt

— ANI (@ANI) July 20, 2018