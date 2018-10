લ્યો, રોજ વધતો હતોને, આજે ઘટી ગયો છે, મુંબઈમાં પેટ્રોલ-ડિઝલનો ભાવ

મુંબઈ – કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડિઝલ પરની આબકારી જકાતમાં પ્રતિ લીટર અઢી રૂપિયાનો ઘટાડો કરતાં દેશભરમાં ઈંધણ સસ્તું થયું છે. જ્યાં ભાજપની સરકાર છે તેવા રાજ્યો – ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, આસામ, ત્રિપુરા, મધ્ય પ્રદેશમાં પણ રાજ્ય સરકારોએ પેટ્રોલ-ડિઝલ પરના સ્થાનિક વેરામાં પ્રતિ લીટર અઢી રૂપિયા ઘટાડી દીધા છે. આમ, આ પેટ્રોલના ભાવવધારાની દિવસો જૂની સમસ્યામાં આજે થોડીક રાહત મળી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે માત્ર પેટ્રોલમાં જ વેલ્યૂ એડેડ ટેક્સ (VAT) ઘટાડ્યો છે. ડિઝલ પર ઘટાડ્યો નથી.

ઈન્ડિયન ઓઈલ કંપનીના જણાવ્યાનુસાર, મુંબઈમાં પેટ્રોલનો આજનો ભાવ છે, પ્રતિ લીટર રૂ. 86.97 અને ડિઝલનો ભાવ છે રૂ. 77.45.

મહારાષ્ટ્ર સરકાર પેટ્રોલ પર 39.12 ટકા વેટ વસુલ કરે છે જ્યારે ગોવા, જ્યાં પણ ભાજપની સરકાર છે ત્યાં 16 ટકા વેટ છે.

Maharashtra Government also decided to give additional relief of ₹2.5/litre on Petrol to give total benefit of ₹5/litre in the State of Maharashtra.

