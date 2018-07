નવી મુંબઈના રઘુલીલા મોલમાં છત તૂટી પડી; સદ્દભાગ્યે કોઈને ઈજા નથી

મુંબઈ – પડોશના નવી મુંબઈ શહેરના વાશી ઉપનગરમાં આવેલા રઘુલીલા મોલમાં પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (PoP)ની બનાવેલી છત આજે બપોરના સમયે તૂટી પડી હતી.

આ બનાવમાં સદ્દભાગ્યે કોઈને ઈજા નથી થઈ.

રઘુલીલા મોલ નવી મુંબઈમાં આકર્ષણના કેન્દ્રોમાંનું એક ગણાય છે. સપ્તાહાંતના દિવસોએ તો અહીં હજારો લોકો શોપિંગ, ખાણીપીણી માટે આવતા હોય છે.

છત તૂટી પડ્યા બાદ મોલને કામચલાઉ સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

A part of the ceiling in Vashi's Raguleela Mall collpased on Tuesday. There was no report of any casualty or injury. The video of the collapse is below. Raghuleela Mall in Vashi is one of the centres of attraction in Navi Mumbai where thousands flock for shopping during weekends pic.twitter.com/Z52V9wNBfm

