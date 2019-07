મુંબઈ, નવી મુંબઈ, થાણે જળબંબાકારઃ મલાડમાં દીવાલ તૂટી પડતાં 18નાં મરણ

મુંબઈ – મુંબઈ શહેર, ઉપનગરો તેમજ પડોશના નવી મુંબઈ, થાણે, પાલઘર જિલ્લાઓમાં વરસાદે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે.

ગઈ આખી રાત વરસાદ ધોધમાર વરસ્યો હતો અને આજે સવારે પણ ચાલુ છે. સવારે આ લખાય છે ત્યારે 8.30 વાગ્યે વરસાદનું જોર નરમ પડ્યું હતું.

પ્રશાસને આજે મુંબઈ, નવી મુંબઈ, થાણેમાં તમામ સરકારી તેમજ ખાનગી શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરી છે.

સરકારી કાર્યાલયોમાં પણ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

મલાડ પૂર્વમાં આજે સવારે એક કરૂણ દુર્ઘટના બની હતી. કુરાડ વિલેજ વિસ્તારમાં પીંપરીપાડા ભાગમાં એક કમ્પાઉન્ડ વોલ તૂટી પડતાં 18 જણનાં મરણ નિપજ્યાં છે. અન્ય કેટલાકને ઈજા થઈ છે. તે દીવાલ નીચેનાં ઝૂંપડાઓ પર પડી હતી. આ દીવાલ દોઢ વર્ષ પહેલાં બાંધવામાં આવી હતી.

Pained to know about the loss of lives in Malad Wall Collapse incidence. My thoughts are with families who lost loved ones & prayers for speedy recovery of injured.

₹5 lakh will be given to the kin of deceased.#MumbaiRains

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 2, 2019