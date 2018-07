મુંબઈમાં અતિવૃષ્ટિ; વસઈ-વિરાર વચ્ચે ટ્રેનસેવા બંધ, ડબ્બાવાળાઓની સેવા પણ બંધ

મુંબઈ – હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ મુંબઈ તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં અતિવૃષ્ટિ થઈ છે. શહેર અને ઉપનગરોમાં તેમજ પડોશના થાણે, પાલઘર જિલ્લાઓ અને નવી મુંબઈમાં ગઈ કાલ આખી રાત વરસાદ ચાલુ રહ્યો હતો અને આજે પણ એનું જોર યથાવત્ છે.

ભારે વરસાદને કારણે પડોશના પાલઘર જિલ્લાના વસઈ અને વિરાર વચ્ચે ટ્રેન સેવા સંપૂર્ણપણે બંધ છે. નાલાસોપારા સ્ટેશનના પાટા પર આજે પણ પાણી ભરાયા હોવાથી વસઈ અને વિરાર વચ્ચે અપ-ડાઉન બંને ટ્રેન સેવા બંધ છે. વસઈથી ચર્ચગેટ તરફનો ટ્રેનવ્યવહાર ચાલુ છે, પણ ટ્રેનો 15-20 મોડી દોડે છે. મધ્ય અને હાર્બર લાઈન પરની ટ્રેનસેવા પણ 20 મિનિટ જેટલી મોડી છે.

Water very high from rail level at Nallasopara following heavy water accumulation in adjoining areas of tracks. Rail traffic suspended bet Vasai Rd – Virar. Trns running between Churchgate & Vasai Road with delay. #MumbaiRains #WRUpdates pic.twitter.com/Q8SxE9jDTT

— Western Railway (@WesternRly) July 10, 2018