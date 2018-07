થાઈલેન્ડના નૌકાદળનો ચમત્કાર; ગુફામાં ફસાયેલા તમામ લોકોને ઉગારી લીધાં

ઉલ્લેખનીય છે કે, અવકાશ વિજ્ઞાન સંબંધિત અમેરિકી કંપની સ્પેસએક્સના સીઈઓ એલન મસ્કે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું હતું પોતે એક નાનકડી સબમરીનની સાથે થાઈલેન્ડની એ ગુફા સુધી પહોંચી ગયા છે જ્યાં ફૂટબોલ ટીમના પાંચ સભ્યો હજી પણ ફસાયેલા છે.

મસ્કે કહ્યું હતું કે, જરૂર પડે તો મારી નાનકડી સબમરીન તૈયાર છે. આ રોકેટના ભાગોમાંથી તૈયાર કરવામાં આવી છે અને બાળકોની ફૂટબોલ ટીમના નામ પરથી એનું નામ વાઈલ્ડ બોર રાખવામાં આવ્યું છે. હું અત્યારે ગુફા-3થી હમણાં જ પાછો ફર્યો છું.

ગુફા-3 મુખ્ય ગુફાના પ્રવેશદ્વારથી બે કિલોમીટરના અંતરે છે અને થાઈલેન્ડના બચાવકામદારોનું સંચાલન કેન્દ્ર છે.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018