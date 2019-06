દેશની પ્રથમ સ્ટાર્ટઅપ વાર્ષિક પરિષદ ગુજરાતને આંગણે યોજાશે,”SSIP પ્રસંશા”…

અમદાવાદ- સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટ-અપ અને ઇનોવેશન પોલિસી (SSIP) સેલ અને ગુજરાત નોલેજ સોસાયટી (GKS)ના નેજા હેઠળ ગુજરાત સરકાર, ‘સ્ટુડન્ટ ઇનોવેશન, સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને ઇકોસિસ્ટમ’ પર SSIP’વાર્ષિક કોન્ફરન્સ’ નું આયોજન કરશે. આ પરિષદ વિદ્યાર્થીઓની સ્ટાર્ટ-અપની પહેલને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતમાં પ્રથમ પ્રકારની હશે અને દર વર્ષે SSIP હેઠળનો એક મુખ્ય કાર્યક્રમ બનશે. આ અન્વયે પ્રથમ વાર્ષિક પરિષદ 6 અને 7 જૂન 2019 ના રોજ ઉદ્યોગ સાહસિક વિકાસ સંસ્થા (EDI) ખાતે યોજવામાં આવશે. આ પ્રયાસનો મુખ્ય વિચાર શૈક્ષણિક સંશોધકો,વ્યાવસાયિકો અને અન્ય લોકોને સ્ટાર્ટ અપ અને ઈનોવેશનના વિચારો અંગેના તેમના સંશોધનો રજૂ કરવા માટેનું પ્લેટફોર્મ આપવાનું છે.

શિક્ષણપ્રધાન ભૂપેન્દ્રસિંહ ચૂડાસમા, આ પરિષદમાં મુખ્ય મહેમાન બનશે. જ્યારે પરિષદના અન્ય મહેમાનો તરીકે વિભાવરીબેન દવે, શિક્ષણ રાજ્ય પ્રધાન અને ડૉ. જે.એન. સિંહ, ચીફ સેક્રેટરી ઉપસ્થીત રહેશે.

પ્રથમ દિવસે, કોન્ફરન્સમાં મોબાઇલ-આધારિત એટેન્ડન્સ સિસ્ટમનો પ્રારંભ, “SSIP પ્રસંશા” ઍવોર્ડ્સ અને સ્ટાર્ટઅપ પ્રદર્શનનું પ્રસ્તુતિ શામેલ હશે. ઉપરોક્ત બાબતો ઉપરાંત, ““Developing roadmap for Gujarat Innovation Hub” & “Funding for startups in Gujarat” પર પણ રાઉન્ડ ટેબલ ચર્ચા યોજાશે. તેમજ “Opportunity and Challenges in developing a world class innovation and startup ecosystem in India”& “Entrepreneurial Ecosystem/Venture Financing & Startup Financing” પર ચર્ચા સત્રો યોજાશે.

સમગ્ર દેશમાંથી 155 સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને 118 યુવાન સંશોધકો સાથે 18 શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, 9 યુનિવર્સિટીઓ અને 79 મેન્ટરઆ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેશે. તેમાંથી 3 સંસ્થાઓ, 3 યુનિવર્સિટીઓ અને 10 મેન્ટરને” SSIP પ્રસંશા” ઍવોર્ડ્સ આપવામાં આવશે. સંશોધનકર્તાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ, પ્રોફેશનલ્સ અને રોકાણકારો સહિત 550 થી વધુના ભાગીદારો બે દિવસની કૉન્ફરન્સ દરમિયાન હાજર હોવાનું અપેક્ષિત છે.

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગના સચિવ અંજુ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, “શિક્ષણ વિભાગ ઉત્કૃષ્ટ સંસ્કૃતિની સ્થાપના અને ઇકોસિસ્ટમમાં સહયોગી સ્પર્ધાને ચલાવવા માટે દર વર્ષે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા ઇકોસિસ્ટમ ને એક બેન્ચમાર્ક તરીકે સ્થાપવા માંગે છે. અમે વિદ્યાર્થી નવીનતાઓને આકર્ષિત કરવા માટે નાણાકીય અને બિન-નાણાકીય પુરસ્કારો પણ આપીશું. અમારું લક્ષ્ય આ યુવાન સાહસિકોને તેમની સાહસિકોની મુસાફરીમાં પ્રારંભ થવા માટે શક્ય તેટલા બધા માર્ગો પૂરા પાડવાની છે.

SSIP હેઠળ, ગુજરાત સરકારે આગામી પાંચ વર્ષમાં 500 વિદ્યાર્થી સ્ટાર્ટઅપ્સનો ઉછેર કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખેલ છે. ગુજરાતમાં શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વિદ્યાર્થી નવીનતા અને સ્ટાર્ટ અપ્સ માટે end – to- end ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા શ્રેણીબદ્ધ હસ્તક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. અહીં પ્રયાસ કરાયેલા હસ્તક્ષેપોએ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એકેડેમિયા, ઉદ્યોગ અને જાહેર નીતિ નિર્માતાઓનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

Student Startup & Innovation Policy (SSIP)વિશે:

ગુજરાત સરકારે સ્ટાર્ટઅપ્સ / ઇનોવેશનને સહાય આપવા માટે એક નીતિ વિકસાવી છે. આ યોજના હેઠળ, નવીનતમ વિચાર કે કન્સેપ્ટ ધરાવતી વ્યક્તિ કે વ્યકિતઓના જૂથ,યુનિવર્સિટીઓ, ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર, PSU ,R&D સંસ્થાઓ અને અન્ય સંસ્થાઓને ઈનોવેશન પર સપોર્ટ આપવા અને માર્ગદર્શન આપવા માટે આવરી લેવાયેલ છે. ગુજરાત સરકારની સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પોલિસીનો હેતુ યુવા વિદ્યાર્થીઓના નવીનતાઓ અને વિચારોને ટેકો આપવા અને તેમના સર્જનાત્મક અનુસરવાના મહત્તમ ઉપયોગ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડવા માટે એક સંકલિત, રાજ્યવ્યાપી, યુનિવર્સિટી આધારિત નવીનતમ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનો છે.