‘સુપર 30’ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરાયું, હૃતિક રોશન બન્યો છે ગણિતનો શિક્ષક

મુંબઈ – હૃતિક રોશનને એકદમ નવા જ લુક અને રોલમાં ચમકાવતી હિન્દી ફિલ્મ ‘સુપર 30’નું ટ્રેલર આજે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે.

આ ફિલ્મના દિગ્દર્શક વિકાસ બહલ જાતીય સતામણીના આરોપમાં ફસાયા હતા ત્યારથી આ ફિલ્મ પણ વિવાદમાં ફસાયેલી રહી છે. ફિલ્મના નિર્માણમાં અનેક ચડતી-પડતી આવી છે.

આ ફિલ્મ પહેલાં 2019ના જાન્યુઆરીમાં રિલીઝ કરવાનું નિર્ધારિત કરાયું હતું, પણ એક યા બીજા કારણસર એની તારીખ પાછી ઠેલાતી રહી.

Not all Superheroes wear capes.

It’s the ideas that make a nation. It's the people who empower it. Presenting one such story from the heartland of India #Super30Trailerhttps://t.co/d7XZPJNvMV

— Hrithik Roshan (@iHrithik) June 4, 2019