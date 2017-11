રણવીરે ‘પદ્માવતી’ ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂરું કરી લીધું; દીપિકાની પાર્ટીમાં હાજર થયો

મુંબઈ – અભિનેતા રણવીર સિંહે સંજય લીલા ભણસાલી દિગ્દર્શિત ‘પદ્માવતી’ ફિલ્મમાં સુલતાન અલાઉદ્દીન ખીલજીના રોલ માટે પોતાના હિસ્સાનું શૂટિંગ પૂરું કરી લીધું છે અને તે શનિવારે અહીં સહ-અભિનેત્રી દીપિકા પદુકોણે યોજેલી પાર્ટીમાં હાજર રહ્યો હતો.

રણવીરે શૂટિંગ પૂરું કર્યાની જાણકારી ટ્વિટર તથા ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તેના એકાઉન્ટ પર આપી છે.

And it's a wrap!

Goodbye Alauddin. 1 year and a few weeks later, I bid thee farewell. May your restless soul find its peace… #Khilji pic.twitter.com/Q958NazuJC

