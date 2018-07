‘મુલ્ક’ ફિલ્મ માટે દાઉદ, કોંગ્રેસ કે આરએસએસ તરફથી ફંડ મળ્યું નથીઃ દિગ્દર્શકની ચોખવટ

મુંબઈ – સોશિયલ મિડિયા પર પોતાની ટીકા કરનાર અમુક લોકોને આગામી હિન્દી ફિલ્મ ‘મુલ્ક’ ફિલ્મના દિગ્દર્શક અનુભવ સિન્હાએ એક ખુલ્લા પત્ર દ્વારા જવાબ આપ્યો છે અને સ્પષ્ટતા કરી છે.

એમણે લખ્યું છે કે એમની ‘મુલ્ક’ ફિલ્મ માટે એમને અન્ડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમ, કોંગ્રેસ પાર્ટી કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (આરએસએસ) સંસ્થા તરફથી કોઈ ફંડ મળ્યું નથી.

‘મુલ્ક’ ફિલ્મમાં તાપસી પન્નૂએ વકીલનો રોલ કર્યો છે અને રિશી કપૂર એક મુસ્લિમના રોલમાં છે.

અનુભવ સિન્હાએ વધુમાં લખ્યું છે કે મારી ફિલ્મને હિન્દુઓ કે મુસ્લિમો વિશે કંઈ લાગતું વળગતું નથી.

સોશિયલ મિડિયા પર અમુક લોકોએ એવો આરોપ મૂક્યો છે કે મુલ્ક ફિલ્મ દ્વારા નિર્માતા પક્ષપાતનો ફેલાવો કરે છે.

ફિલ્મમાં એક મુસ્લિમ પરિવાર ત્રાસવાદના એક ષડયંત્રમાં કેવો ફસાઈ જાય છે એની વાર્તા છે.

An open letter to all the trolls. Bring it on!!! pic.twitter.com/QSLMOBLmnz

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) July 15, 2018