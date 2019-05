મોદીના શપથવિધિ સમારોહમાં હાજર રહેશે કંગના, અનુપમ ખેર, અનિલ કપૂર

નવી દિલ્હી – વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે બીજી વાર વડા પ્રધાન તરીકે શપથ ગ્રહણ કરશે. સાંજે 7 વાગ્યે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે શપથવિધિ સમારોહ યોજવામાં આવનાર છે. એમાં હાજર રહેવાનું દેશના ફિલ્મ ઉદ્યોગની અનેક જાણીતી હસ્તીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.

રજનીકાંત, કંગના રણૌત, અનિલ કપૂર, કરણ જોહરને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. આ સૌએ મોદીને એમની આગળની રાજકીય સફરમાં સફળતા મળે એવી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી છે.

કંગનાએ પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું, વડા પ્રધાનને મારી શુભેચ્છા છે. મને આશા છે કે એ તેમની કામગીરી આસાનીથી અને સરળતાપૂર્વક બજાવી શકશે. એમની પાસેથી ગણી અપેક્ષાઓ છે… તેથી એ સફળ થાય એવી મારી શુભેચ્છા છે. એ જે કોઈ ધ્યેય નક્કી કરે, એ તમામને સિદ્ધ કરવામાં એ સફળ રહે એવી મારી શુભેચ્છા છે.

‘મણિકર્ણિકાઃ ક્વીન ઓફ ઝાંસી’ ફિલ્મની અભિનેત્રી કંગના પીએમ મોદીની સમર્થક છે.

એણે કહ્યું છે કે મારો સપોર્ટ તો એમને કાયમ રહ્યો છે, પણ તે એવા વડા પ્રધાન છે જેમને આખો દેશ ચાહે છે અને સપોર્ટ કરે છે. એમની જીત સંપૂર્ણપણે એમની સખત મહેનતનું પરિણામ છે.

ફિલ્મ નિર્માતા રાકેશ ઓમપ્રકાશ મહેરા પણ શપથવિધિ સમારોહમાં હાજરી આપવા દિલ્હી આવી પહોંચ્યા છે.

મહેરાએ કહ્યું કે માનનીય વડા પ્રધાન મોદી અને એમના કેબિનેટના સાથીઓ દેશની સેવા બજાવવા માટે શપથ ગ્રહણ કરવાના છે. આ ઐતિહાસિક અવસરમાં સહભાગી થવાનું મને સદ્દભાગ્ય સાંપડ્યું છે.

પીઢ અભિનેતા અનુપમ ખેરે અનિલ કપૂર સાથેની પોતાની તસવીર સોશિયલ મિડિયા પર શેર કરી છે. એમણે લખ્યું છે કે, મેં અને અનિલ કપૂરે હંમેશને માટે મિત્રો રહેવાના લાંબા સમય પહેલાં શપથ લીધા હતા. આજે અમે બેઉ જણ એક અન્ય શપથવિધિમાં હાજરી આપવા દિલ્હી આવ્યા છીએ. જય હો.

On my way to Delhi with my friend and fellow traveler @AnilKapoor. Looking forward to new beginnings. Jai Ho. Jai Hind.🙏😍🇮🇳 pic.twitter.com/ywzorTB87Y

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 30, 2019