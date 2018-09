અજય દેવગને પત્ની કાજોલનો મોબાઈલ નંબર ટ્વિટર પર શેર કરી દીધો

મુંબઈ – બોલીવૂડ અભિનેતા અજય દેવગને એની અભિનેત્રી પત્ની કાજોલનો મોબાઈલ નંબર ટ્વિટર પર શેર કરી દીધો છે. એણે ટ્વીટ કરીને લખ્યું પણ છે કે, કાજોલ હાલ દેશમાં નથી… તમે વોટ્સએપ નંબર 9********0 પર સંપર્ક કરો.

અહીં એ જાણી શકાયું નથી કે અજયે ભૂલથી આમ કર્યું છે કે કોઈક પ્રકારનું પ્રમોશનલ ગતકડું, પબ્લિસિટી સ્ટન્ટ છે.

પરંતુ કાજોલનો નંબર જાહેર થતાં જ ટ્વિટર યૂઝર્સને કમેન્ટ્સ કરવાની મજા પડી ગઈ છે. ઘણા લોકોએ અજય દેવગનની મજાક ઉડાવી છે અને ટીકા કરતી કમેન્ટ લખી છે કે, ‘ચાલો એને મારા ફેમિલી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ કરી દઉં.’

અજય દેવગને કાજોલનો નંબર જાહેર કરી દીધા બાદ આ પ્રકારની કમેન્ટ્સ જોવા મળી રહી છે…

Me: Aap Sabji lene k liye Vimal Gutkha ka bag use krte ho? *Blocked* #ajaydevgan @ajaydevgn @KajolAtUN

After Number leaked @Srk To @KajolAtUN Bade Bade desho mai choti choti Batain hoti rehti hai Senurita @ajaydevgn

You r a smart n intelligent person,so this type of tweet is not expected from you…

This must be some promotional stunt for some movie of Kajol i guess…

So forget it….

— Kattar_indian (@Kattar_indian) September 24, 2018