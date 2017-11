આવી રસપ્રદ અને દિલચસ્પ રહી ‘અય્યારી’ની તૈયારી…

મુંબઈ – બોલીવૂડના રાષ્ટ્રીય એવોર્ડવિજેતા દિગ્દર્શક, નિર્માતા, સ્ક્રીનરાઈટર નીરજ પાંડે કાયમ દર્શકો સમક્ષ કંઈક નવીનતા દર્શાવતી ફિલ્મો રજૂ કરતા આવ્યા છે. આ વખતે એમણે બનાવી છે ‘અય્યારી’. મનોજ બાજપાઈ અને સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાને ચમકાવતી ‘અય્યારી’ બનાવવામાં નીરજ પાંડેએ કેવી મહેનત કરી એની ઝલક પાંડેએ એમના ટ્વિટર હેન્ડલ @neerajpofficial પર પોસ્ટ કરેલી આ વિડિયો ક્લિપમાં જોઈ શકાય છે.

