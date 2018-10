તમામ એરપોર્ટ્સ પર ઈંડિગોની સેવા ઠપ; પ્રવાસીઓ માટે હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર

મુંબઈ – ડોમેસ્ટિક એરલાઈન ઈંડિગોએ આજે જાહેરાત કરી છે કે કોઈક ટેકનિકલ ક્ષતિને કારણે દેશના ઘણા ખરા વિમાનીમથકો ખાતે એની સેવાઓ, સિસ્ટમ ઠપ થઈ ગઈ છે. આને કારણે દેશભરના એરપોર્ટ્સ પર આ એરલાઈનના પ્રવાસીઓ અટવાઈ ગયા છે. ઈંડિગોએ પ્રવાસીઓને કહ્યું છે કે તેઓ સહાયતા માટે એરલાઈનની સત્તાવાર વેબસાઈટની વિઝિટ લે.

ઈંડિગોએ એક ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે, સહાયતા માટે ટ્વિટર કે ફેસબુક અમારો સંપર્ક કરો અથવા http://www.goindigo.in વેબસાઈટ પર અમારી સાથે ચેટ કરો. તમે 01246173838 નંબર પર અમને કોલ પણ કરી શકો છો.

#6ETravelAdvisory: For assistance, contact us on Twitter/Facebook or chat with us at https://t.co/Mj1tYZIvoE. You may also call us at 01246173838. pic.twitter.com/30eW68kpTM

— IndiGo (@IndiGo6E) October 7, 2018