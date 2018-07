આઈસીસી ‘હોલ ઓફ ફેમ’ બહુમાન: સચીનને કેમ નહીં?

ક્રિકેટની રમતનું વિશ્વસ્તરે સંચાલન કરતી સંસ્થા ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (આઈસીસી)એ દંતકથાસમા ક્રિકેટરોને એમણે હાંસલ કરેલી સિદ્ધિઓ બદલ એમને ‘આઈસીસી હોલ ઓફ ફેમ’ યાદીમાં સામેલ કરે છે. આ યાદીમાં રાહુલ દ્રવિડના ઉમેરા સાથે ભારતીય ક્રિકેટરોની સંખ્યા વધીને પાંચ થઈ છે.

અન્ય ચાર ખેલાડીઓ છે – બિશનસિંહ બેદી, સુનીલ ગાવસકર, કપિલ દેવ અને અનિલ કુંબલે.

બીજી બાજુ, ‘ધ વોલ’ રાહુલ દ્રવિડ પણ ભારતના દંતકથાસમાન બેટ્સમેન રહ્યા છે. એમને આઈસીસી સંસ્થાએ હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ કરીને ભારતનું જ ગૌરવ વધાર્યું છે. ભારતીયો ક્રિકેટચાહકો સ્વાભાવિક રીતે ખુશ છે, પરંતુ આ યાદીમાંથી સચીન તેંડુલકરને હજી બાકાત કેમ રાખવામાં આવ્યા છે એવો ઘણાયને સવાલ થાય છે.

તેંડુલકર માત્ર ભારતના દંતકથાસમા ક્રિકેટર છે એટલું જ નહીં, એ વિશ્વમાં સૌથી વધુ રન કરનાર બેટ્સમેન છે.

તો જવાબ એ છે કે હોલ ઓફ ફેમ વિશે આઈસીસી સંસ્થાએ એવો નિયમ ઘડ્યો છે કે હોલ ઓફ ફેમ માટે જે ક્રિકેટરને પસંદ કરાય તે એમની પસંદગી પૂર્વે પાંચ વર્ષથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચો રમ્યા હોવા ન જોઈએ.

સચીન તેંડુલકર એમની કારકિર્દીની છેલ્લી મેચ 2013ના નવેંબરમાં રમ્યા હતા. આમ, એમને હજી પાંચ વર્ષ પૂરા થયા નથી તેથી આ યાદીમાં સમાવેશ માટે એ હજી પાત્ર ઠરતા નથી.

તેંડુલકર એમની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ 2013ના નવેંબરમાં મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમ્યા હતા. ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં એ પહેલો પ્રસંગ હતો જ્યારે કોઈ ક્રિકેટર પોતાની 200મી ટેસ્ટ મેચ રમ્યા હોય. તેંડુલકર ટેસ્ટ ક્રિકેટ અને વન-ડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી છે તેમજ આ બંને ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ રન પણ એમના જ નામે છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 15,921 અને વન-ડે ક્રિકેટમાં 18,426 રન.

સચીન તેંડુલકરે પોતે રાહુલ દ્રવિડને હોલ ઓફ ફેમમાં સ્થાન પામવા બદલ અભિનંદન આપ્યા છે.

Congratulations, Rahul Dravid. The wall is finally in the HALL😊 Much deserved. pic.twitter.com/M9Fqe8UCIS

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 3, 2018