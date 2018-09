હેપ્પી બર્થડે ગૂગલ@20: મહાગુરુ…

જન્મદિવસ મુબારક ગુગલને! દુનિયાના સૌથી મોટા ઈન્ટરનેટ સર્ચ એન્જિનની સહાયતાને લીધે માહિતીની ખોજમાં રહેતાં દુનિયાભરનાં લોકોનું જીવન અનેકગણું આસાન થઈ ગયું છે. ચપટી વગાડતાં જ ડેસ્કટોપ, લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન પર ગૂગલ મારફત માહિતીનો ભંડાર ખૂલી જાય.

અથઃ શ્રી ગૂગલ મહારાજ કથા! જેમ આપણે ભારતીયો મોટેભાગે જીવનના કોઈપણ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે જ્યોતિષ શાસ્ત્રનો સહારો લેતા આવીએ છીએ. કહેવાનો અર્થ કે જેમ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર આપણા જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓનો શાંતિપૂર્વક નિદાન કરે છે. તેવું જ ‘ગૂગલ મહારાજ’ પણ આપણા દરેક પ્રશ્નોનો તાત્કાલિક જવાબ મેળવી આપે છે. એવા આ ‘ગૂગલશ્રી’નો આજે જન્મદિવસ છે. એમને 20મું વર્ષ બેઠું છે.

આ તો થઈ થોડી રમૂજ.

પણ ખરું કહો, તો આજના સમયમાં ગૂગલ દરેક વ્યક્તિ માટે દુનિયાના ખૂણે ખૂણાની તેમજ દરેક ક્ષેત્રને લગતી માહિતીનો ભંડાર પૂરો પાડતું ડિજીટલ માધ્યમ છે અને આજની અનિવાર્ય જરૂરિયાત બની ગયું છે. આજકાલ તો પાંચ વર્ષનું બાળક પણ ગૂગલ ઉપર ટાઈપ કરીને પોતાની પસંદની કાર્ટુન ફિલ્મો જોઈ લે છે. અરે, ત્રણેક વર્ષનું ટાબરિયું તો ટાઈપ કરતાં ન આવડે એટલે ગૂગલના સ્પીકર ઉપર બોલીને જોઈતું ફિલ્મી ગીત સાંભળી લે છે. ગૂગલે સર્ચ માટે હવે સ્પીકરની સુવિધા પણ આપી છે.

20 years ago today, our very first #GoogleDoodle took our homepage on a trip to the Nevada desert for the Burning Man festival. #tbt pic.twitter.com/OPXdczUHXw

— Google (@Google) August 30, 2018