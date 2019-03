26મો ‘વર્લ્ડ વોટર ડે’: પાણીનું સમજીએ મહત્ત્વ

‘વર્લ્ડ વોટર ડે’ દર વર્ષે માર્ચ મહિનાની 22મી તારીખે ઉજવાય છે. આ દિવસ ઉજવવાનો આશય છે પૃથ્વી ઉપર ઉપલબ્ધ સ્વચ્છ પાણીના સ્ત્રોતોની જાળવણી તેમજ પાણીના બચાવ અંગે વધુથી વધુ લોકોને જાગૃત કરવા. તેમજ સમજાવવું કે માનવ જીવન માટે પાણીનું કેટલું મહત્વ છે? પાણીનું યોગદાન ફક્ત તરસ છીપાવવા કે આરોગ્ય પૂરતું જ સીમિત નથી. પરંતુ નોકરીઓ ઉભી કરવાથી માંડીને દેશના આર્થિક, સામાજિક વિકાસ તથા માનવજાતના વિકાસ માટે પણ અતિ મહત્વનું છે.

આ વર્ષે આપણે 26મો ‘વર્લ્ડ વોટર ડે’ ઉજવી રહ્યાં છીએ. વોટર ડે મનાવવાની શરૂઆત 1993માં યુનાયટેડ નેશન્સની જનરલ એસેમ્બલીથી થઈ. વર્લ્ડ વોટર ડેવલોપમેન્ટ કમિટી, યુનેસ્કોની વર્લ્ડ વોટર ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ કમિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે પાણી વિષયક વૈશ્વિક નીતિઓ ઘડે છે. તે અનુસાર વોટર ડે માટેની થીમ નક્કી થાય છે.

2019 માટેની થીમ છે ‘Leaving no one behind’ એટલે કે, પાણી અતિ આવશ્યક જીવન જરૂરિયાત છે. સ્વચ્છ પાણી મેળવવું એ સહુનો હક છે અને એનાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ વંચિત ના રહે.

This World Water Day Let’s Pledge Water For All And Leave No One Behind #WorldWaterDay @UN_Water @Water @WHO @UNDP_India @UNinIndia @LambaAlka https://t.co/pqx2h28ZSC pic.twitter.com/L0FMWrMUpN

