વલસાડ– વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરમાં સાંઈનાથ હોસ્પિટલમાં ભારતની સૌથી મોટી પથરીનું સફળ ઓપરેશન થયું છે. સાઈનાથ હોસ્પિટલના ડો. ડી. સી. પટેલ દ્વારા સર્જરી કરીને 1.400 કિલોગ્રામની પથરી બહાર કઢાઈ છે. ભારતમાં આ સૌથી મોટી પથરી નિકળી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

ધરમપુરના નગરિયા ખાતે રહેતા વ્યક્તિને પેશાબમાં તકલીફ થતાં નિદાન થયું હતું, જેમાં બુધવારે થયેલા નિદાન બાદ આજે ઓપરેશન કરાયું હતું. 1.400 ગ્રામની પથરી યુરિનરી બ્લેડરમાંથી બહાર કઢાઈ હતી. ત્યારે દર્દી અને તેમના સગાઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. ભારતમાં હાલ સુધી મોટી પથરી 834 ગ્રામની કશ્મીરમાંથી ઓપરેશન કરીને બહાર કઢાઈ હોવાનો રેકોર્ડ છે. જેના કરતા પણ મોટી પથરી આજે ધરમપુરની સાઈનાથ હોસ્પિટલમાં ડૉ. ડી. સી પટેલ દ્વારા કાઢવામાં આવી છે. વિશ્વમાં મોટામાં મોટી પથરી 1.900 ગ્રામની કઢાઈ છે.