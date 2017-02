નવી દિલ્હી– કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નોટબંધી કરાયા બાદ જે બેંક ખાતામાં મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે તેના પર IT વિભાગ વૉચ રાખી રહ્યું છે. IT વિભાગ એવા લોકોને તપાસ માટે બોલાવવા વિચારી રહ્યું છે જેના ખાતામાં નોટબંધી બાદથી એટલે કે 8 નવેમ્બરથી 30 ડિસેમ્બર દરમિયાન વધુ રકમ જમા થઈ છે. જો IT વિભાગને આવા ખાતા ધારકો પાસેથી સંતોષકારક જવાબ નહીં મળે તો તેમને વધુ તપાસનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે ગત વર્ષે રૂપિયા 500 અને 1000ની ચલણી નોટ રદ કરી હતી. ઈન્કમટેક્સ વિભાગે જણાવ્યું છે કે ટેક્સપેયર્સે તેમના પાનકાર્ડ અને બેંક ખાતાની માહિતી IT વિભાગને આપવી પડશે. જો કોઈ ટેક્સપેયરનું બેંક એકાઉન્ટ પાન નંબર સાથે જોડાયેલું નહીં હોય તો તેની માહિતી પણ ઈન્કમટેક્સ વિભાગને આપવી પડશે. ઉપરાંત બેંક ખાતામાં પાન નંબર અપડેટ કરવો પડશે અને નોટબંધી બાદથી તેમના ખાતામાં જમા થયેલા રૂપિયા અને આવકના સોર્સ અંગે પણ IT વિભાગને માહિતગાર કરવા પડશે.

