લંડન – આર્સેનલ ફૂટબોલ ટીમના સ્ટાર ખેલાડી થિઓ વોલ્કોટે એની પીઠ પર હિન્દી ભાષામાં અને ભગવાન શંકરને યાદ કરતું ટેટૂ ‘ॐ નમઃ શિવાય’ ત્રોફાવીને ભારતીયોને ખુશ કરી દીધાં છે.

પોતાનાં શરીર પર હિન્દી ભાષામાં ટેટૂ ત્રોફાવનાર વોલ્કોટ કંઈ દુનિયાનો પહેલો ખેલાડી નથી.

ઈંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગ ફૂટબોલ સ્પર્ધામાં આર્સેનલ ટીમનાં ખેલાડી થિયો વોલ્કોટે પહેલાં ઈંગ્લેન્ડના સ્ટાર ફૂટબોલર ડેવિડ બેકહેમે એનાં હાથ પર એની પત્ની ‘વિક્ટોરિયા’નું નામ હિન્દીમાં ત્રોફાવ્યું હતું અને રશિયાની ટેનિસ ખેલાડી મારિયા શારાપોવાએ એની ગરદન પર હિન્દીમાં ‘જીત’ શબ્દ ત્રોફાવ્યો હતો.

પરંતુ વોલ્કોટે તો હિન્દુધર્મીઓનાં ભગવાન શંકરના ગુણગાન ગાતો મંત્ર ‘ॐ નમઃ શિવાય’ ત્રોફાવીને ભારતીયોને ઘેલાં કરી મૂક્યાં છે.

જોકે મંત્રમાં રહી ગયેલી વ્યાકરણની ભૂલને કારણે કેટલાક ભારતીયો વોલ્કોટથી નારાજ પણ થયાં છે.

વોલ્કોટે આ મંત્ર સાથેની તેની તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે અને ભારતીયોનું દિલ જીતી લીધું છે.

એણે પોસ્ટમાં લખ્યું છે, ‘તમારું દિલ ખોલો, ડર, નફરત કે ઈર્ષ્યાને ખતમ કરો જેથી ક્યારેય ખતમ ન થાય એવી ખુશીનો આનંદ કરી શકો.’

વોલ્કોટના ટેટૂમાં ‘શિ’ અક્ષરને અલગ પાડી દેવાયા છે તેથી કેટલાક ભારતીયો નારાજ થયા છે.

Give me joy and happiness by leaving my club fella!!!! https://t.co/imqEhlp6sV

हर हर महादेव ! Always knew Right Wing was your best position https://t.co/a65BmR76Fa

— Raj Singh (@NoMoreDatGuy) August 9, 2017